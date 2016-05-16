У Харкові перевіряють повідомлення про замінування ще 5 станцій метро

У Харкові поліція перевіряє повідомлення про замінування ще 5 станцій метро.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області, анонімні повідомлення про замінування станцій надійшли сьогодні близько 11:00.

За даними поліції, зараз правоохоронці та кінологи проводять обстеження, окрім станції метро “Майдан Конституції”, також станцій: “Пролетарська”, “Радянської армії”, “Метробудівників ім. Ващенка”, “Площа повстання” та “Маршала Жукова”.

Зараз проводиться евакуація пасажирів, потяги проходять зазначені платформи без зупинок, станції закриті на вхід та вихід.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, близько 10:40 анонім повідомив про замінування станції метро “Майдан Конституції”. Проводиться перевірка.