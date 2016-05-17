У Львові під час масової бійки постраждало шість іноземців

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, 16 травня близько 16:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про масову бійку біля кафе на одній з вулиць Львова.

«Під час бійки було травмовано шістьох осіб. За словами очевидців, участь у бійці брали близько двадцяти чоловіків віком від 25 до 45 років, котрі також застосовували травматичну зброю. До приїзду поліцейських біля кафе залишились лише травмовані – інші учасники встигли втекти на автомобілі. Усім травмованим надали медичну допомогу», - зазначається у повідомленні прес-служби.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Правоохоронці встановлюють причину конфлікту, особи учасників бійки, а також вживають заходи для їх затримання.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, конфлікт стався між громадянами двох країн близького зарубіжжя, які тимчасово проживають у Львові. Бійка сталася біля кафе, власником якої і є громадянин однієї з країн близького зарубіжжя.

У п'ятьох постраждалих – тілесні ушкодження, ще в одного - поранення внаслідок застосування травматичної зброї.