Папа Римський закликав до миру в Україні та пообіцяв продовжити молитись за безхмарне майбутнє

Про це понтифік заявив у середу, 18 травня, в межах генеральної аудієнції групи українських дітей, повідомляє DW.

"Я поновлю свої молитви за досягнення тривалого перемир'я, що дасть полегшення дуже ослаблому населенню, а новим поколінням принесе безхмарне майбутнє", - наводить слова Франциска І агенція KNA.

Читайте такожМЗС подякувало Папі Римському за благодійну акцію на підтримку України

Особливу увагу Папа Римський приділив дітям, які осиротіли й стали біженцями через збройний конфлікт, що триває на Сході України.

Деякі з українських дітей, які стали учасниками генеральної аудієнції у Папи, принесли з собою зроблену ними карту Ватикану з зображеннями голубів та побажаннями миру. Понтифік запевнив дітей, що особисто молиться за них та за мир в Україні. Діти, своєю чергою, подякували понтифіку за кампанію збору католиками пожертв для України, що відбулася 24 квітня.