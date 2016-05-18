У Харкові суд заарештував матір, яка стрибнула з двома дітьми під поїзд метро: жінці загрожує довічне ув'язнення

Суд обрав запобіжний захід для підозрюваної у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави, повідомила сьогодні прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, повідомляє Mediaport.

За її словами, жінка перебуває в СІЗО.

«Крім того, триває амбулаторна судово-психіатрична експертиза. Її результати ми чекаємо вже на наступному тижні», - уточнила Дубовик.

За інформацією прокуратури, умови проживання дітей не викликають питань у працівників соцслужб і правоохоронців. Сім'я благополучна, у батька - постійна робота, діти ходять на заняття та гуртки.

Зараз діти перебувають з батьком.

У прокуратурі не виключають, що будуть вимагати позбавлення батьківських прав матері.

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Нагадаємо, 11 травня 34-річна жінка стрибнула під потяг з двома дітьми на станції «23 серпня». Машиніст Дмитро Комірів застосував екстрене гальмування і кинувся на допомогу. Всі троє залишилися живі, жінка і діти потрапили в простір між рейками і дном одного з вагонів поїзда. 17 травня на позачерговій сесії машиніста нагородили Почесною грамотою Харківської міськради - «за високий професіоналізм, відповідальність та оперативність, проявлену при виконанні службових обов'язків, за вмілі дії в нестандартній ситуації з порятунку людських життів».

За статтею «Замах на вбивство» жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.