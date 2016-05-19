Завтра у Харкові починається пляжний сезон

Про це повідомляє "Ночной дозор".

Сьогодні чиновники побували на території Алексіївського лугопарку, з боку розважального комплексу «Арізона». Цей пляж-один з небагатьох, який щорічно отримує санітарний паспорт і на якому дозволяється купатися.

«Зараз +15 і дощ, але, думаю, що через пару тижнів погода налагодиться. Зараз ми дивимося, як працюють рятувальна служба, медики, щоб під час відпочинку в разі екстрених ситуацій городянам було, куди звернутися. Також ми інспектуємо вбиральні та роздягальні, конструкції, які створюють тінь. Безумовно, є зауваження, які відповідальні особи повинні виправити. Я думаю, що максимум через тиждень всі місця будуть готові до прийому городян», - прокоментував депутат міської ради, член постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та екології Олексій Багач.

Щоб забезпечити безпеку відпочиваючих, на берегах річок і водойм, як і в попередні роки, обладнані рятувальні пункти. В цьому році містом будуть чергувати 42 рятувальники, які пройшли відповідну атестацію. Працювати будуть кілька співробітників служби на кожному з постів в Журавлівському, Жовтневому та Безлюдівському гідропарках, на Петренківському і Основ'янському водоймах, в Олексіївському лугопарку.

«Наша служба здійснює рятування людей на воді в місцях несанкціонованого масового відпочинку. Таких постів у нас сім – це практично всі водойми міста. На всіх цих посадах з завтрашнього дня будуть працювати рятувальники. Там є плавзасоби, рятувальні круги і біноклі. Також на нашому посту будуть перебувати медики, які мають все необхідне для надання першої допомоги», - повідомив начальник КУ «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» Валерій Михайлов.

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А для того, щоб пляж офіційно заробив і отримав паспорт, він повинен відповідати низці вимог. Повинно бути обстежено та розчищено дно, передбачений спуск у воду, а на території пляжу – організовано підвезення води, проведена дезінсекція і дератизація, встановлені туалети, роздягальні, урни, обладнані рятувальні пости та медичні пункти. Також з території повинні щодня вивозити сміття. Крім того, якість води у водоймі повинно бути підтверджено лабораторним аналізом Держсанепідслужби.