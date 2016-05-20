Суд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваному в нападі на співробітників "7 каналу"

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, правоохоронці затримали 26-річного жителя міста Білгород-Дністровський Одеської області.

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«Внаслідок проведених оперативно-розшукових заходів з розслідування хуліганський дій, що мали місце на вул. Старопортофранківській біля офісу телекомпанії «7-й канал», правоохоронці затримали одного з правопорушників - власника автомобіля Honda. Стосовно чоловіка застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», - відзначили у відділі.

У главку додали, що правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників події, а також особи, яка здійснювала постріл з помпової рушниці по журналістах. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.1 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник Головного управління Національної поліції в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе заявив на прес-конференції, що затриманий один з нападників 3 травня в Одесі на співробітників місцевого телеканалу «7 каналу».

У Одесі 3 травня біля офісу «7 каналу» між його співробітниками і трьома чоловіками, які приїхали на автомобілі Honda, стався конфлікт, який перейшов у бійку. Під час інциденту один із прибулих вистрілив в бік співробітників ЗМІ з помпової рушниці, поранивши журналіста. У операторів були травми іншого характеру.

Пізніше правоохоронці встановили, що також стріляв зі свого травматичного пістолета один із співробітників «7 каналу».

За даними регіонального главку Нацполіції, причиною приїзду чоловіків до офісу телеканалу стало ДТП за участю автомобіля родича одного з потерпілих. Водій постраждалого від зіткнення автомобіля вирішив сам знайти винуватця. Але, за даними главку, переплутав власника Nissan з його зведеним братом з таким же ім'ям, по батькові та прізвищем - відеооператором.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 п. 1-7 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Власник Honda і рушниці - житель міста Білгорода-Дністровського Одеської області.