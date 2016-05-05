Стрілянина біля "7 каналу" в Одесі сталася через ДТП - поліція

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, встановлено, що в день конфлікту о 12.37 в центрі Одеси в районі Олександрівського проспекту - автомобіль Nissan Sunny під час руху заднім ходом скоїв зіткнення з автомобілем Honda, і поїхав. Після цього водій Honda вирішив сам знайти власника Nissan.

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Як зазначили в главку, власникові Honda вдалося дізнатися ім'я власника Nissan, а також те, що цей автомобіль належить жителю міста Арциз Одеської області. Водій Honda, зателефонувавши своєму знайомому в Арциз, з'ясував, що той знає людину з таким іменем, і попросив домовитися з ним про зустріч, що й було зроблено.

«Зустріч призначили біля офісу телеканалу. Однак пізніше виявилося, що чоловік домовився про зустріч не з власником Nissan, а з його зведеним братом, у якого аналогічне прізвище, ім'я, по батькові. Він працює на телеканалі і не має жодного стосунку до даної пригоди», - відзначили в поліції.

Під'їхавши на вказане місце, водій і двоє пасажирів Honda підійшли до журналіста і двох відеооператорів, які їх чекали. Між ними зав'язалася бійка, під час якої було здійснено три постріли: два - з помпової рушниці, патрони якої були забезпечені гумовими кульками, і один - з газово-шумового пістолета. Особи які прибули на автомобілі Honda зникли.

Поліція попередньо встановила, що з рушниці стріляв чоловік із Honda, з пістолета - співробітник телеканалу. Зброя зареєстрована на імена тих, хто стріляв. Як наголосили у відділі, слідству належить встановити, хто з учасників конфлікту вистрілив першим.

У результаті інциденту трьох постраждалих співробітників ЗМІ з травмами і пораненнями було доставлено до медичної установи. З місця події вилучено одну гільзу калібру 9 мм без маркування, три гумових кульки сірого кольору, два пижа з паперу білого кольору, а також пластикову гільзу калібру 12 мм

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 п. 1-7 ст. 115 (умисне вбивство), ч.2 ст.15 (замах на злочин) і ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України.

На даний час особу власника автомобіля Honda встановлено й визнано постраждалим. Ним виявився житель міста Білгорода-Дністровського Одеської області.

«Також встановлено особи з його близького оточення, які можуть бути причетними до скоєння злочину. Наразі розслідування триває, проводяться заходи із затримання зловмисника, його оголошено в розшук», - сказали в главку.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 3 травня біля офісу телеканалу «7 каналу», на вулиці Старопортофранківській, 99, на його співробітників напали троє невідомих, які приїхали на автомобілі Honda. Під час спілкування між працівниками ЗМІ й чоловіками виникла бійка, під час якої один з них вистрілив в бік журналістів з помпової рушниці. В результаті пострілу з помпової рушниці поранення дістав журналіст, у операторів – травми іншого характеру.

4 травня «7 канал» показав сюжет з коментарями постраждалих. Зокрема, кореспондент зазначав, що разом з відеоператором вони робили сюжет про «неправильні паркування», в результаті чого стався конфлікт – вимагали видалити відео. Пізніше пролунав дзвінок на мобільний телефон цього відеооператора з вимогою зустрітися.