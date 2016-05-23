У Харкові сталося ДТП за участю патрульних поліцейських, є постраждалі
05:19, 23 травня 2016Суспільство
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У Харкові сталося ДТП, в результаті якого зіткнулися автомобіль патрульних поліцейських і Opel.
Трапилося ДТП за участю патрульних / фото: 057.ua
Аварія сталася на проспекті Тракторобудівників 13, повідомляє 057.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції міста.
Відзначається, що обидва автомобілі рухалися в попутному напрямку, причини зіткнення зараз з'ясовуються.
У дорожньо-транспортній пригоді постраждала інспектор патрульної поліції - пасажир службового автомобіля. З місця аварії її госпіталізували в лікарню.
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Патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.
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