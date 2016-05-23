У Харкові сталося ДТП за участю патрульних поліцейських, є постраждалі

05:19, 23 травня 2016
Суспільство
59 0

У Харкові сталося ДТП, в результаті якого зіткнулися автомобіль патрульних поліцейських і Opel.

фото: 057.ua

Аварія сталася на проспекті Тракторобудівників 13, повідомляє 057.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції міста.

Відзначається, що обидва автомобілі рухалися в попутному напрямку, причини зіткнення зараз з'ясовуються.

У дорожньо-транспортній пригоді постраждала інспектор патрульної поліції - пасажир службового автомобіля. З місця аварії її госпіталізували в лікарню.

Читайте такожУ Харкові "швидка" з пацієнтами потрапила в ДТП: постраждали водій і лікар

Патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter