У Харкові сталося ДТП за участю патрульних поліцейських, є постраждалі

Аварія сталася на проспекті Тракторобудівників 13, повідомляє 057.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції міста.

Відзначається, що обидва автомобілі рухалися в попутному напрямку, причини зіткнення зараз з'ясовуються.

У дорожньо-транспортній пригоді постраждала інспектор патрульної поліції - пасажир службового автомобіля. З місця аварії її госпіталізували в лікарню.

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Патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.