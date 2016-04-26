У РФ прикордонники відкрили вогонь по авто росіянина, який намагався потрапити до України - ЗМІ

Про це повідомили у прес-службі прикордонного управління ФСБ РФ по Ростовській області, передає ТАСС.

Інцидент стався на західній околиці міста Донецька Ростовської області. Прикордонний наряд побачив автомобіль "Нива", який розганявся по напрямку до української території.

"Коли до лінії кордону залишилися лічені метри, прикордонники спробували його зупинити. Однак зловмисник не відреагував і направив свій позашляховик на прикордонників, які стали на його шляху. Прикордонники були змушені застосувати зброю", - сказав співрозмовник видання.

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Порушник затриманий. Щодо нього порушено адміністративну справу. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею "Застосування насильства відносно представника влади", яка передбачає покарання аж до позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, на початку квітня окупаційна "влада" Криму не пропускала на в'їзд і виїзд з півострова автомобілі з кримськими номерами української реєстрації.