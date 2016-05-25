За фактом контрабанди цигарок службовцями посольства України в Словаччині розпочато кримінальне провадження

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

"Слідчим відділом прокуратури Закарпатської області розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем, а також службового підроблення службовими особами посольства України в Словаччині МЗС України (ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.

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"Йдеться про випадок, коли 21 травня службові особи України в Словаччині, зловживаючи своїм службовим становищем, на службовому автомобілі посольства, під виглядом дипломатичної пошти, який згідно Віденської Конвенціі не підлягає контролю, намагалися провезти у країни Европи, з метою незаконного збагачення, з приховуванням від митного контролю, велику партію підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів", - уточнили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня закарпатські митники вилучили майже 60 тис. цигарок в українця з дипломатичним паспортом та листом від одного з посольств України про те, що в автомобілі перевозиться дипломатичний вантаж, який не підлягає контролю.

В МЗС не назвали прізвище затриманого, натомість запропонували називати його громадянин "Л". Проте голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що партію контрабандних цигарок вартістю 620 тис. грн через кордон намагався провезти мешканець Києва Сергій Ліщишин, який є чоловіком першого секретаря посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин.

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У МЗС попередили, що в разі причетності посольства України у Словаччині до контрабанди цигарок постраждає багато людей.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що висновки у справі контрабанди цигарок членом родини дипломата буде зроблено швидко.

Також Москаль оприлюднив листа посольства України в Словаччині, на підставі якого під виглядом дипломатичного вантажу з України намагалися незаконно вивезти партію цигарок.