Контрабандні цигарки через кордон віз чоловік секретаря Посольства України в Словаччині - Москаль

Про це він повідомив на своєму сайті.

Москаль нагадав, що ввечері 21 травня у пункті пропуску «Лужанка» на українсько-угорському кордоні була припинена спроба контрабанди партії цигарок, яку намагалися вивезти з України під виглядом дипломатичного вантажу.

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«Водій мікроавтобуса «Фольксваген-Транспортер» з дипломатичними номерами (автомобіль належить Посольству України в Словаччині) житель Києва Сергій Ліщишин, який є чоловіком першого секретаря Посольства України в Словаччині О. Ліщишин, намагався вивезти за кордон більше п'яти з половиною тисяч блоків цигарок», – заявляє Москаль.

При цьому він зазначив, що Ліщишин надав митникам і прикордонникам дипломатичний паспорт і підписаний власною дружиною лист, «згідно з яким з 21 по 24 травня мікроавтобус перевозить дипломатичний вантаж і не підлягає контролю».

«Коли митники, запідозривши наявність контрабанди (сигнал про сигарети дала службова собака) стали наполягати на огляді, С. Ліщишин влаштував скандал, погрожував викликом консула і т. д. Митники зв'язалися з МЗС України і після отримання дозволу на огляд мікроавтобуса виявили 5 685 тисяч блоків сигарет вартістю 620 тисяч гривень. І сигарети, і мікроавтобус вилучено», - повідомляє Москаль.

Голова Закарпатської ОДА звернувся до керівництва Державної прикордонної служби України, СБУ та Державної фіскальної служби з проханням заохотити працівників, які проявили принциповість і не допустили контрабанду під виглядом дипломатичного вантажу. Також Москаль просить керівництво Міністерства закордонних справ дати оцінку діям своїх підлеглих, що, «прикриваючись дипломатичною недоторканністю, банально намагаються заробити на сигарети, компрометують Україну і виставляють весь дипломатичний корпус на посміховисько».