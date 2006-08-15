Цього року в армії загинуло 50 військовослужбовців

В цьому році в Збройних силах України загинуло 50 військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник військової служби правопорядку в ЗСУ генерал-майор Сергій ГЛЄБОВ.

Говорячи про статистику загибелі військовослужбовців, він зазначив, що у 2000 році загинуло 154 військовослужбовці, у 2001 – 138, у 2002 – 142, у 2003 – 120, у 2004 – 117, і у 2005 – 102 військовослужбовця.

Водночас С.ГЛЄБОВ підкреслив, що, аналізуючи ці дані, можна сказати, що в ЗСУ спостерігається стійка тенденція до зменшення загальної кількості загиблих військовослужбовців з різних причин. За його словами, менша частина військових гине під час виконання службових обов’язків, а переважна більшість - 60% - йде з життя внаслідок особистої необережності, безпечності вживання спиртних напоїв, порушення елементарних правил безпеки у позаслужбовий час та в побуті – в час, коли командири не мають можливості впливати на перебіг подій та їх наслідки. С.ГЛЄБОВ зазначив, що ці статистичні дані дають основу для попередження злочину.

Водночас він підкреслив, що наводить ці цифри не для того, щоб виправдатись або запевнити, що в армії все добре, оскільки «для матері, син якої в труні, абсолютно все одно, що в минулому році було менше загиблих».

С.ГЛЄБОВ також зазначив, що до судової відповідальності в 2006 році притягнуто 198 військовослужбовців та працівників ЗСУ, з них 49 осіб звільнено від покарання. Засуджено до позбавлення волі 5 осіб, до обмеження волі – 11 осіб, до відбування покарання у дисциплінарному батальйоні – 13, та гауптвахтах – 47 військовослужбовців.

Він повідомив, що при скороченні кількості армії зменшення смертності серед військовослужбовців вираховується на коефіцієнт, скільки було загиблих на 1 тис. військовослужбовців. «Цей коефіцієнт постійно зменшується», - наголосив він.