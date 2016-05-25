Порошенко вручив Савченко "Золоту Зірку" Героя України

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія вручення відбулася сьогодні в Адміністрації президента.

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У відповідному указі президента, текст якого зачитав заступник глави АП Андрій Таран, йдеться: «за незламність волі, громадянську мужність, жертовне служіння українському народу присвоєно звання Героя України з вручення ордена «Золота зірка» Савченко Надії Вікторівні».

Президент України Петро Порошенко 2 березня 2015 року присвоїв українській льотчиці, народному депутату, члену делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Савченко звання «Герой України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, стало відомо про обмін української льотчиці Надії Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Виступаючи перед журналістами, Савченко заявила, що готова покласти життя за Україну: "Я завжди готова ще раз покласти своє життя на полі бою за Україну. Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз у неволі, був на свободі. Герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві, погано, коли вони живі. Всім погано, але ми будемо жити і герої будуть у парламенті України. Вони будуть у Верховній Раді, герої будуть на заздрість Російській думі і вони будуть на славу України, в подяку українському народу. У нас Рада буде складатися з тих людей, які цього варті. Ми будемо жити в Україні так, як гідний повинен жити людина. Я не знаю, як це зробити, я вам чесно кажу. Я не буду обіцяти, що це буде завтра. Я вам скажу, що я готова померти кожної секунди за те, щоб це було. І це буде!".