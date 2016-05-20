РНБО доручило Кабміну вирішити проблеми фінансування оборонного замовлення

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО за підсумками сьогоднішнього засідання. Зазначається, що на засіданні було обговорено низку питань, пов‘язаних з виконанням оборонних завдань та з розвитком військово-промислового комплексу.

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Зокрема, наголошується, що передбачено суттєво удосконалити систему державного управління в цій сфері.

Під час обговорення було визначено конкретні заходи щодо розвитку спроможностей оборонних підприємств із забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань сучасним озброєнням та військовою технікою.

Учасники засідання також розглянули проблеми, що виникли з фінансуванням державного оборонного замовлення та важливих військових програм у зв‘язку із відсутністю законодавчого забезпечення наповнення спеціального фонду державного бюджету.

"В цьому контексті Кабінету міністрів було доручено вжити невідкладних заходів для вирішення цього питання та забезпечення фінансування сектору оборони і безпеки в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.