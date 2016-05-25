Чоловік, який напав на дружину Турчинова, не захотів пояснювати мотиви своїх дій (відео)

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Так, близько 16-і години 25 травня невідомий чоловік зайшов у приміщення столичного вузу з ножем і накинувся на співробітницю. Охорона закладу змогла затримати нападника. Поліція прибула за декілька хвилин.

Зараз із зловмисником працюють слідчі. Потерпілих внаслідок його дій немає. Поліція з'ясовує усі обставини інциденту.

Нагадаємо, за фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У чоловіка вилучили два ножі, які відправили на експертизу.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, сьогодні на дружину Турчинова скоєно збройний напад.