На дружину Турчинова скоєно збройний напад - Аваков

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook.

"Сьогодні на дружину Турчинова було скоєно збройний напад... Зловмисник напав на Аню Турчинову прямо в інституті, де вона працює. Напав із ножем, кричав: ви у мене, с..., відповісте", - написав він.

"Відповіли. Знешкодили та затримали. Національна поліція спрацювала оперативно. Зараз ведеться слідство, терорист допитується", - зазначив міністр.

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За словами Авакова, нападник - житель Донецької області, "приїхав цілеспрямовано з окупованої території для нападу на сім'ю Турчинова".

"У затриманого терориста вилучили комплект холодної зброї. На допиті він поводився зухвало, погрожуючи Турчинову і керівництву держави, кричав, що його справу доведуть до кінця інші. Але не доведуть! З нами правда! Турчинову і сім'ї - витримки і терпіння. Тримайтеся - ми поруч!", - наголосив глава МВС.