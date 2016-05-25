На дружину Турчинова скоєно збройний напад - Аваков
На дружину секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова сьогодні скоєно збройний напад.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook.
"Сьогодні на дружину Турчинова було скоєно збройний напад... Зловмисник напав на Аню Турчинову прямо в інституті, де вона працює. Напав із ножем, кричав: ви у мене, с..., відповісте", - написав він.
"Відповіли. Знешкодили та затримали. Національна поліція спрацювала оперативно. Зараз ведеться слідство, терорист допитується", - зазначив міністр.
Читайте такожЗа введення воєнного стану під час анексії Криму в РНБО проголосував один Турчинов – стенограма
За словами Авакова, нападник - житель Донецької області, "приїхав цілеспрямовано з окупованої території для нападу на сім'ю Турчинова".
"У затриманого терориста вилучили комплект холодної зброї. На допиті він поводився зухвало, погрожуючи Турчинову і керівництву держави, кричав, що його справу доведуть до кінця інші. Але не доведуть! З нами правда! Турчинову і сім'ї - витримки і терпіння. Тримайтеся - ми поруч!", - наголосив глава МВС.