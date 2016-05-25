Напад озброєного ножем жителя Донеччини на дружину Турчинова: поліція відкрила справу (відео)

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко у Facebook.

"Затримання поліцією у порядку ст.208 КПК нападника на Ганну Турчинову, дружину секретаря РНБОУ. Порушено кримінальне провадження за ч.15 ст.115 "Замах на умисне вбивство". У підозрюваного знайдено комплект холодної зброї. Тривають слідчі дії", - написав він.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, сьогодні на дружину Турчинова скоєно збройний напад.

"Сьогодні на дружину Турчинова було скоєно збройний напад... Зловмисник напав на Аню Турчинову прямо в інституті, де вона працює. Напав із ножем, кричав: ви у мене, с..., відповісте", - написав міністр у Facebook.

Читайте такожПорошенко наказав Турчинову організувати роботу ставки Верховного головнокомандувача

"Відповіли. Знешкодили та затримали. Національна поліція спрацювала оперативно. Зараз ведеться слідство, терорист допитується", - зазначив міністр.

За словами Авакова, нападник - житель Донецької області, "приїхав цілеспрямовано з окупованої території для нападу на сім'ю Турчинова".

"У затриманого терориста вилучили комплект холодної зброї. На допиті він поводився зухвало, погрожуючи Турчинову і керівництву держави, кричав, що його справу доведуть до кінця інші. Але не доведуть! З нами правда! Турчинову і сім'ї - витримки і терпіння. Тримайтеся - ми поруч!" - наголосив глава МВС.