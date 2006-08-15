100 засуджених голодували 4 дні через хліб з черв`яками

У виправно-трудовій колонії №67 міста Сокиряни Чернівецької області через погане харчування близько 100 засуджених голодували чотири дні.

Як повідомив УНІАН керівник Чернівецького міського Центру захисту приватних підприємців і підприємств малого бізнесу Ігор КУХАРЧУК, на “гарячу лінію” Центру надійшла інформація, що у згаданій колонії особам, які відбувають покарання у відділенні тюремного ув’язнення камерного типу, 11 серпня 2006 року на вечерю був виданий хліб з черв’яками. На вимогу поміняти хліб черговий помічник начальника колонії не відреагував. Натомість сказав, щоб ув’язнені не звертали увагу на таку „харчову добавку” і продовжували вечерю.

За словами І.КУХАРЧУКА, починаючи з минулої п’ятниці і до сьогоднішнього дня 100 засуджених на знак протесту проти порушень прав людини голодували. Офіційну заяву на ім’я начальника колонії Віктора ЛІПІНСЬКОГО засуджені не писали, але просто відмовлялися від прийому їжі.

І.КУХАРЧУК, за його словами, терміново надіслав листа начальнику відділу Державного департаменту України з питань виконання покарань у Чернівецькій області Василю СОЛОВЙОВУ, у якому заявив, що вбачає „масове порушення прав людини у ВТК-67”, після чого попросив його вивчити обставини і сприяти вирішенню конфліктної ситуації.

Сьогодні ж після втручання у надзвичайну ситуацію начальника Департаменту України з питань виконання покарань у Чернівецькій області В.СОЛОВЙОВА, губернатора Буковини Володимира КУЛІША і голови Чернівецької облради Івана ШИЛЕПНИЦЬКОГО телефонним дзвінком на „гарячу лінію” І.КУХАРЧУКУ було повідомлено, що о 13.30 15 серпня голодування засуджених в кількості 100 осіб у виправно-трудовій колонії № 67 м. Сокиряни Чернівецької області було припинено.

В коментарі журналістам начальник ВТК-67 Віктор ЛІПІНСЬКИЙ заявив, що він “більше не допустить такої ситуації”, водночас зазначивши про недостатнє фінансування свого закладу.