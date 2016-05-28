Порошенко підписав закон щодо посилення соцзахисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами

Закон спрямований на посилення державної підтримки сімей, де виховуються діти-інваліди підгрупи А, йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента.

Відповідно до закону, одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників призначається надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А незалежно від факту роботи, навчання, служби.

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Законом також вносяться зміни до деяких законів України, якими до кола застрахованих осіб відноситься один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, що здійснюють догляд за інвалідом І групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Зазначається, періоди отримання цими особами надбавки пропонується зараховувати до страхового стажу та сплачувати за них страхові внески з Державного бюджету.

Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.