Стан поранених на Яворівському полігоні стабілізувався - лікарі

Стан трьох військовослужбовців Збройних Сил України, які учора, 6 серпня, були поранені внаслідок розриву ствола міномету на Яворівському полігоні у Львівській області, стабілізувався.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це сьогодні повідомив виконувач обов’язків начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Олександр ПОХЛЄБАЄВ.

“Стан лейтенанта Олександра РИБАЯ, молодшого сержанта служби за контрактом Назара КОВБАСИ та молодшого сержанта Олександра ВЕРЕНЬКА, які отримали поранення на Яворівському полігоні, стабілізувався”, - сказав О.ПОХЛЄБАЄВ.

За його словами, учора лікарі зробили кожному з поранених складні операції, кожна з яких тривала близько 2-3 годин. “Усі оперативні втручання успішно завершені”, - зазначив лікар. Зараз поранені військовослужбовці перебувають у важкому, але стабільному стані.

Водночас він повідомив, що медики занепокоєні станом здоров’я лейтенанта О.РИБАЯ, який отримав важку мозкову травму. “Він сьогодні знаходиться на штучній вентиляції легенів”, - сказав О.ПОХЛЄБАЄВ.

Він також розповів, що двоє з поранених перебувають у Військово-медичному клінічному центрі, а третій - отримував медичну допомогу у Львові в лікарні швидкої допомоги. Він поступив туди одразу після евакуації. “Зараз приймається рішення про його переведення до нашого Військово-медичного клінічного центру”, - сказав лікар.

О.ПОХЛЄБАЄВ зазначив, що термін лікування поранених залежатиме від ступеню тяжкості травми, він висловив сподівання, що молодий вік поранених сприятиме швидшому одужанню.

“Наш Військово-медичний клінічний центр забезпечений усім необхідним медичним обладнанням та медичними препаратами для лікування поранених військовослужбовців”, - заявив в. о. начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Він додав, що потерпілі отримують сучасне, адекватне і достатнє лікування.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня на Яворівському загальновійськовому полігоні у Львівській області внаслідок розриву ствола міномету один військовослужбовець загинув, ще троє були тяжко поранені.