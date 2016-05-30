Ще одна голлівудська зірка відвідала Краматорськ (фото)

Вона спілкувалася з переселенцями, проводила майстер-клас, робила селфі й спілкувалася з городянами, - розповіла "Восточному проекту" директор одного з місцевих арт-кафе.

"Вона дуже кльова, ходить босоніж скрізь, не тільки по землі, але і по умовно чистих підлогах всередині приміщень, легко погоджується на селфі з усіма і спілкування, повна відсутність пафосу, їла сидячи по-турецьки на землі в одному з Краматорських дворів, посміхаючись людям і вітаючи їх "Hello, i'm Ashley", - прокоментувала візит зірки адміністратор закладу.

Зазначимо, що Джадд найбільш відома за головними ролями у кінофільмах "Цілуючи дівчат", "Подвійний прорахунок", "Особливо тяжкі злочини" і "Амнезія".

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