Голлівудський актор Орландо Блум відвідав Донбас (фото, видео)

Актор опублікував знімки в своєму Instagram.

Учні школи №13 у Слов'янську взяли у зірки автографи і зробили фото з актором.

#OrlandoBloom According to some fan pics Orlando is now in Ukraine for UNICEF, he was visiting a school in Slavyansk. One Instagram account wrote he will be in Kiev for a week. ❤️ - Фото опубліковано Orlando Bloom ♡ (@orlandcbloom) Апр 27 2016 о 9:10 PDT

Coisa boa vindo por aí! Orlando na missão da UNICEF para a escola 13, Slavyansk! #orlandobloom #unicef Фото опубліковано @orlandobloombr Кві 27 2016 о 8:25 PDT

ЗМІ стверджують, що Орландо Блум пробуде в Україні ще тиждень.

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Нагадаємо, в 2014 році російський актор Пореченков показав терористам свій фільм і постріляв з кулемета бойовиків в донецькому аеропорту.