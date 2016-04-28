Голлівудський актор Орландо Блум відвідав Донбас (фото, видео)
08:54, 28 квітня 2016Суспільство
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Голлівудський актор і посол доброї волі UNICEF Орландо Блум прибув в Україну і побував в одній зі шкіл Слов'янська Донецької області.
Блум прибув в Україну / instagram.com/a_senina/
Актор опублікував знімки в своєму Instagram.
Учні школи №13 у Слов'янську взяли у зірки автографи і зробили фото з актором.
ЗМІ стверджують, що Орландо Блум пробуде в Україні ще тиждень.
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Нагадаємо, в 2014 році російський актор Пореченков показав терористам свій фільм і постріляв з кулемета бойовиків в донецькому аеропорту.
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