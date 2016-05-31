Українського політв'язня Афанасьєва вмовили попросити помилування - адвокат

Про це повідомив в ефірі "Громадського" адвокат засудженого Олександр Попков.

До цього Росія не проявляла жодного інтересу, а утримуваня в’язнів проходило в жорстких умовах

Наприкінці травня, Афанасьєфа та ще одного в’язня Юрія Солошенка перевели до іншою в’язниці.

До них пустили консула, а також надали ліки. Адвокати в’язнів сподіваються на обмін найближчим часом.

Читайте такожУ Путіна не підтвердили домовленості щодо передачі Афанасьєва і Солошенка

«Гену вмовили написати це прохання представники Росії та України. Спочатку ми стикалися з тим, що РФ не реагувала на спроби України, а останні два тижні ми бачимо лояльне добре ставлення і рух з боку російських чиновників», - сказав Алєксандр Попков.

Всі переговори йдуть, але до моменту поки Геннадій не поверниться до України «будь-які припущення - це міркування».

У Афанасьєва покращилися стан здоров'я, тому що до нього ставляться більш м’якше, ніж в попередньому місці утримання, де на нього тиснули.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив про домовленість з Росією щодо повернення Афанасьєва і Солошенка до України.

У Путіна не підтвердили домовленості щодо передачі Афанасьєва і Солошенка.

Як повідомлялося, Афанасьєв засуджений в РФ до 7 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі.

73-річного Солошенко в Росії засудили до 6 років ув'язнення за звинуваченнями в спробах купити вироби для відновлення засобів ППО в Україні.