На звалищі під Львовом відновилися пошуки трьох рятувальників після вимушеної нічної перерви

Як розповів УНІАН начальник прес-центру Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, пошукові роботи були призупинені близько 01.00 ночі.

Сьогодні, 31 травня, з 6 години ранку відновлено роботи з пошуку трьох рятувальників, які внаслідок зсуву твердих побутових відходів опинилися під завалами.

Також, речник облуправління ДСНС спростував інформацію поширену у ЗМІ про те, що пізно увечері 30 травня було знайдено живим одного із зниклих рятувальників.

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"На жаль, це неправдива інформація", - заявив Туровцев.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня о 15 год. 20 хв. у Жовківському районі Львівської області на території полігону твердих побутових відходів (Грибовицьке сміттєзвалище) після завершення гасіння пожежі під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

На місці події тривають рятувальні роботи.