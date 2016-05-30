Під завалом на сміттєзвалищі в Грибовичах опинився укропівець Андрій Вненкевич

«Сміттєзвалище палало дві доби. Хлопці стояли на горі, від якої в якусь мить відколовся шмат, розміром з дев’ятиповерхівку, і потягнув їх за собою», – розповів Ігор Муравський, голова Жовківської районної організації УКРОПу, депутат районної ради, який перебуває на місці події.

Проблемами Грибовицького сміттєзвалища УКРОПівці переймалися досить давно. Активісти партії вимагали закрити небезпечне звалище та побудувати сучасний сміттєпереробний завод, однак чиновники їх не чули.

«Я, як і всі львів’яни, хочу знати: хто сьогодні нестиме відповідальність за обвал та похованих під ним рятувальників? Бо наші активісти мають достатньо документів, в яких бюрократи писали, що на сміттєзвалищі все гаразд», – написав на своїй сторінці в Facebook голова політради партії УКРОП Тарас Батенко.

Наразі на місці зсуву тривають рятувальні роботи. В партії УКРОП сподіваються, що рятувальників знайдуть живими, а цей інцидент нарешті покладе край існуванню звалища, яке загрожує життю людей.

Читайте такожУ Львові затримали 16 осіб, які вночі влаштували бійку і поранили ножем двох чоловіків

«Не знаю, що чи хто заважав керівництву міста та області вирішувати цю проблему впродовж останніх років, але зараз від відповідальності не втечеш. Час відповідати за багаторічне уникання вирішення екологічної катастрофи. Час розказати людям, чому вони змушені жити поблизу бомби сповільненої дії», – наголосив Тарас Батенко.