На Дніпропетровщині у приватному будинку вилучено зброю та набої (фото)

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області.

"Під час обшуку в будинку 60-річного чоловіка виявлено пістолет, 1944 року випуску, 170 патронів калібру 7.62 мм,пістолет газовий калібру 8 мм, автоматичну рушницю, калібром 7.62Х39 мм, 130 патронів до рушниці кількості понад 130 штук", - йдеться у повідомленні поліції.

Обшук проведено в рамках кримінального провадження розпочатого слідчим управлінням НПУ в Донецькій області за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) відносно посадовців ТОВ, які заволоділи майном третьої особи на загальну суму майже 1,5 млн грн.

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Під час досудового розслідування оперативниками була отримана інформація про те, що до злочинної діяльності може бути причетний засновник ТОВ, який фактично мешкає на території Новомосковського району Дніпропетровщини в будинку свого батька.

Слідчі дії тривають.