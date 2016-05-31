ЗМІ розповіли, як чиновники будують маєтки під Києвом на "випрошених" під сад та город ділянках

Згідно із земкадастром, народні слуги всіх рівнів масово випрошують десятки метрів землі під сади та городи, однак замість висаджувати картоплю будують там шикарні маєтки, йдеться у розслідуванні програми Гроші, передає ТСН.

Справжня Мекка зажерливих чиновників процвітає поруч із горезвісним Межигір'ям, що у Вишгородському районі - за 15 хвилин від столиці. При чому разом із землею, призначеною для садівництва, чиновники захоплюють й шматки пляжів.

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Так, на заповідних берегах Дніпра, де заборонено будівництво, журналісти знайшли будинок екс-голови Державного агенства з питань відновлення Донбасу Андрія Ніколаєнка. Будівництво у самому розпалі, ним займається батько колишнього чиновника, а тепер - бізнесмена. Свою ділянку Ніколаєнко придбав ще у 2014 році, як раз коли займався питаннями відновлення Донбасу.

Сусід Ніколаєнка - заступник голови апеляційного суду Київщини Олександр Шевченко. Виявляється, він також затятий садівник. Взяв в оренду і собі землі під саджанці. Проте, судячи з декларації, замість саду представник Феміди набудував на понад 300 квадратах.

Праворуч від судді придбав землю скандально відомий покупець будинку Януковича на Оболонській набережній Ростом'ян Артур. За документами мав би розводити там худобу, але замість сільського господарства розводить хіба що англійські газони.

По сусідству зі знаними фермерами мешкає Олена Андрющенко - старший прокурор відділу протидії корупції Київської прокуратури. Борець із корупцією у погонах купляла землю також для садівництва - 13 соток з власним краденим пляжем.

Чиновники полюбляють жити красиво, особливо за кошти з держбюджету. Але ж хто їх буде контролювати, коли самі прокурори, що мали б боротися з корупцією, будують маєтки за сотні тисяч доларів, де будувати заборонено законом.