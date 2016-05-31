В аеропорту "Жуляни" шукають вибухівку на борту літака (фото)

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві, сьогодні близько 12.00 до чергової частини надійшло повідомлення, що заміновано літак, який прилетів з-за кордону.

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До аеропорту терміново виїхали фахівці вибухотехнічного відділу, експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група та оперативні працівники. Крім того, про резонансне повідомлення поінформували СБУ, органи прокуратури, рятувальників і лікарів.

Встановлено, що на борту літака перебувають 160 осіб - пасажири та екіпаж.

Літак відтранспортували на спеціально відведене місце, тепер його перевіряють фахівці.