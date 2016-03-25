Росіянин, який повідомив про вибухівку у літаку "Дубай-Київ", виявився нетверезим

Про це прес-секретар аеропорту «Київ» Галина Богданенко заявила в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Один з пасажирів на борту повідомив екіпажу про те, що у нього є вибухівка з собою… Пасажир випив і поводив себе неадекватно… Екіпаж передав цю інформацію диспетчерській службі нашого аеропорту. Це було за 10 хвилин до того як літак приземлився. Коли літак приземлився, його зустрічали не тільки служби аеропорту, а й підрозділи СБУ та вибухотехніки», - повідомила вона.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук поінформував, що в аеропорту «Київ» (Жуляни) здійснив планову посадку літак. На борту знаходилось 149 пасажирів та семеро членів екіпажу. За словами Ткачука, приземлення відбулось у штатному режимі, але після приземлення один із пасажирів повідомив про те, що на борту літака знаходиться вибухівка, і він планує її підірвати.

За словами Ткачука, пасажира, який погрожував підірвати літак, вже затримано, він виявився громадянином РФ.

Також Ткачук зазначив, що затримано ще одного громадянина РФ, який, «за оперативними даними, причетний до цієї події».