Волонтери презентували освітній проект для пацієнтів ВІЛ/СНІД-відділення "Охматдиту"

За словами організаторів програми, зробити ремонт, облагородити територію, передати ліки ‒ все це лише одна сторона питання. Боротися потрібно не тільки за здоров'я дітей, але і їхній психологічний стан, моральний дух, особливо коли йдеться про маленьких пацієнтів з неблагополучних сімей, дитячих будинків.

У відсутність державної освітньої програми для дітей, які більшу частину життя проводять у лікарні, новий проект покликаний не тільки розширити кругозір, але, головне, ‒ подарувати малюкам відкрите спілкування із зовнішнім світом, допомогти подоланню соціального бар'єру та ізоляції, дати стимул боротися за своє життя.

Підготовлена експертами фонду MAXUS і Small Heart with Art навчальна програма включає вивчення історії країн, культур і народів, розмовної англійської мови, української літератури, ботаніки, основ фізики і хімії. Також дітям запропоновано й курс спеціальної медицини, покликаний дати правильний психологічний настрій на боротьбу з хворобами.

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При цьому у процесі підготовки проекту організатори спиралися насамперед на прогресивні методи подачі матеріалу, побудовані на інтерактивній ігровій формі, що дозволяє захопити дітей, зацікавити процесом навчання і отриманням результату. Впроваджена й система заохочень: старання учнів відзначаються спеціальними знаками - зібравши певну їхню кількість, дитина отримує можливість здійснити свою невеличку мрію.

"Цією освітньою програмою ми хочемо вселити у них віру в життя, дати мотивацію для боротьби. Ми ретельно підходимо до підбору викладачів. Хочемо, щоб це були світлі і позитивні люди, які зможуть подарувати частинку свого внутрішнього тепла дітям, які цього дуже потребують", ‒ розповіла Євгенія Смирнова, яка очолює організацію Small Heart with Art.

Окремим сюрпризом для дітей стало свято, влаштоване організаторами курсу напередодні 1 червня: веселі міньйони, аквагрим та майстер-клас з малювання на воді, подарунки та конкурси – такі події, як обіцяють представники благодійних організацій, стануть у відділенні традиційними і допоможуть дітям зберігати позитивний настрій і віру у себе.