У Дніпрі відзначили ювілеї казки "Лис Микита" та її автора Івана Франка
У Дніпрі відзначили ювілей казки Івана Франка «Лис Микита» – 140 років від дня видання книжки, а також 160-річчя від дня народження самого автора.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Святково-розважальні заходи організували в міському Будинку мистецтв, у них узяли участь дорослі й діти.
Юні художники, вихованці художніх шкіл міста взяли участь у конкурсі малюнку на пленері «Хитрі витівки Лиса Микити», присвяченого епізодам казки Івана Франка. Найкращі роботи отримали відзнаки.
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Родзинкою фестивалю стало відкриття виставки дитячого малюнку «Мрії мого дитинства». Експозицію сформували з найкращих робіт 13 дитячих студій образотворчого мистецтва, які є постійними учасниками виставок у Будинку мистецтв, зокрема, гуртка петриківського розпису «Дивоцвіт». Про свої мрії й світобачення засобами живопису розповіли понад 170 авторів.
Окрім того, у програмі свята були виступи юних музикантів, конкурс малюнків на асфальті «Ми прагнемо миру», розваги з призами та ін.
Захід завершився переглядом мультфільмів «Лис Микита» за казкою Івана Франка та диснеївського «Піноккіо».