У Києві призовник вистрибнув із вікна військкомату

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Запропоновано було за місцем його проживання йому особисто прибути до військового комісаріату. Військовозобов'язаний не відмовився, у супроводі національної поліції і представників комісаріату добровільно прибув", - розповіли у РВК.

Наразі Шевченківський військкомат столиці працює у звичному режимі. Чоловік мав би, як і всі, пройти медичний огляд і чекати на рішення комісії. Натомість відпросився до вбиральні, відчинив вікно і вистрибнув із третього поверху.

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Слідство сьогодні перевіряє й інші версії: від психологічного тиску до навіть застосування сили до юнака при доставці у військомат. Тим паче, що через план призову випадків не надто толерантного ставлення до призовників вистачає. У сюжеті зазначається, що юнаків відловлюють посеред вулиць, у студентських гуртожитках і у громадському транспорті. І те, що розмови в таких випадках зазвичай не надто дипломатичні – свідчення самих призовників і свідків.

"Ні, такого не було і не може бути. Ніякої сили. Він пішов в чоловічий туалет по своїх потребах, до нього ніякої сили ніхто не застосовував і не застосував би як таку", - наполягають у РВК.

Правоохоронці, посилаючись на перевірки, поки що не коментують перебіг справи. Медики також не беруться давати якісь прогнози щодо хлопця. Він і досі без свідомості, стан украй тяжкий. Відомо про пошкодження головного мозку і переломи. Відзначається, що родичі призовника через добу після трагедії й досі не відгукнулися.