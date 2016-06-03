У курортному селищі на Львівщині біля відділення банку прогриміли вибухи: викрадено близько 200 тисяч гривень
У курортному селищі Славське Сколівського району Львівської області сьогодні вночі прогриміли два вибухи, пошкоджені вхід у відділення «Ощадбанку» та банкомат.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, о 1.30 у Сколівське відділення поліції надійшло повідомлення, що біля відділення «Ощадбанку» на вулиці Шептицьких прогриміли вибухи.
На місці слідчо-оперативна група встановила, що до вхідних дверей банку та банкомату, розташованого в фасадній частині будівлі, булоо прикріплено речовину сіро-жовтого кольору, за попередніми даними експертів - пластид.
Читайте такожВибух у житловому будинку Одеси: стали відомі подробиці події (фото)
Вибухами пошкоджена частина будівлі банку, двері та вікна, а також банкомат. Загиблих і постраждалих внаслідок вибухів немає.
З банкомату викрали касету з готівковими коштами, їх сума не встановлюється.
За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей, або інші тяжкі наслідки) і ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах).
За інформацією джерел у правоохоронних органах, з банкомату викрали близько 200 тис. грн.