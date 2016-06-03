У курортному селищі на Львівщині біля відділення банку прогриміли вибухи: викрадено близько 200 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, о 1.30 у Сколівське відділення поліції надійшло повідомлення, що біля відділення «Ощадбанку» на вулиці Шептицьких прогриміли вибухи.

На місці слідчо-оперативна група встановила, що до вхідних дверей банку та банкомату, розташованого в фасадній частині будівлі, булоо прикріплено речовину сіро-жовтого кольору, за попередніми даними експертів - пластид.

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Вибухами пошкоджена частина будівлі банку, двері та вікна, а також банкомат. Загиблих і постраждалих внаслідок вибухів немає.

З банкомату викрали касету з готівковими коштами, їх сума не встановлюється.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей, або інші тяжкі наслідки) і ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах).

За інформацією джерел у правоохоронних органах, з банкомату викрали близько 200 тис. грн.