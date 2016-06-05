У середині Грибовицького сміттєзвалища температура становить 300 градусів, місцева влада виключає загрозу витоку хімікатів

Як повідомляє Depo.Львів, у середині Грибовицького сміттєзвалища температура становить 300 градусів.

Там відбуваються складні технологічні та хімічні процеси.

Про це на брифінгу повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

Водночас за його словами прориву інфільтратів не буде, адже дамба суттєво укріплена.

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Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та еколог львівського комунального підприємства «Збиранка».

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими.

Слідчим відділом управління Служби безпеки України у Львівській області 3 червня відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) за фактом пожежі на Львівському полігоні переробки твердих побутових відходів у селі Великі Грибовичі Жовківського району.

Як зазначається у повідомленні, підставою для відкриття кримінального провадження стала заява львів’янина, активіста однієї з громадських організацій, який просить спецслужбу розслідувати передумови виникнення пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі, до яких, за його інформацією, можуть бути причетні службові особи органів місцевого самоврядування.