Автомобіль з українськими номерами потрапив у ДТП в Польщі, є жертви (фото)

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на люблінську поліцію.

ДТП сталася в неділю близько 22:30 за місцевим часом на кільцевій дорозі в Любліні, неподалік від селища Турка.

Водій автомобіля Fiat Doblo з українськими номерами з невстановленої причини втратив керування і врізався у відбійник. Потім в нього врізався автомобіль, який їхав в тому ж напрямку.

Внаслідок аварії дві жінки і чоловік загинули. Поки їх особи не встановлені.

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До лікарні доставили 35-річного водія Fiat Doblo і трьох пасажирів.

Коментарів від українських відомств щодо ДТП поки не надходило.