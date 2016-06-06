Автомобіль з українськими номерами потрапив у ДТП в Польщі, є жертви (фото)
14:26, 06 червня 2016Суспільство
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У Польщі в ДТП потрапив автомобіль з українськими номерами, троє загиблих.
Внаслідок аварії дві жінки і чоловік загинули / Фото: поліція Любліна
Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на люблінську поліцію.
ДТП сталася в неділю близько 22:30 за місцевим часом на кільцевій дорозі в Любліні, неподалік від селища Турка.
Водій автомобіля Fiat Doblo з українськими номерами з невстановленої причини втратив керування і врізався у відбійник. Потім в нього врізався автомобіль, який їхав в тому ж напрямку.
Внаслідок аварії дві жінки і чоловік загинули. Поки їх особи не встановлені.
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До лікарні доставили 35-річного водія Fiat Doblo і трьох пасажирів.
Коментарів від українських відомств щодо ДТП поки не надходило.
Фото: поліція Любліна
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