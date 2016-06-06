В Одесі влада планує у липні запустити пілотний проект електронної туристичної карти

Як передає кореспондент УНІАН, директор департаменту культури і туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова сьогодні на апаратній нараді повідомила, що йдеться про проект європейського рівня, до якого вдалося залучити інвестора.

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«Цей проект – перший в Україні, заснований він на зарубіжному досвіді», - відзначила вона.

Пластикова картка Odessa card коштуватиме від 300 грн. Як пояснила Маркова, ціна залежатиме від «пакета об'єктів», які карта дозволить відвідати.

«Вдалося домовитися з інвестором, який встановлюватиме валідатори (комп'ютерні програми – УНІАН) в музеях міста і області, зоологічному парку, на об'єктах показу... Завдяки цій карті, людина зможе запланувати поїздку, перебуваючи далеко за межами Одеси. Ця карта дозволить туристу економити близько 30% коштів», - відзначила Маркова. Також, за її словами, картка дозволить економити час на придбання квитків для відвідування того чи іншого об'єкта.

Передбачається, що пластикова Odessa card буде оснащена чипом (за принципом банківської картки), діятиме впродовж певної кількості днів після активації. Вона також передбачає надання знижок на обслуговування в певних ресторанах, готелях.

«Кошти надходитимуть на Odessa card. Після відвідин, наприклад, музею, частина грошей надійде безпосередньо цьому музею, решта - розподіляються між учасниками проекту – інвестором і містом», - пояснила Маркова.

Планується, що кожен сезон зовнішній вигляд карти буде змінюватися, зчитувати її можна буде з будь-якого гаджета.