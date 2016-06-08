ЗМІ: В одному з приватних закладів окупованого Криму "козаки" залучають дітей для роботи в кар'єрі

Про це розповів так званий отаман "Кримського козачого округу" Володимир Миронов, коментуючи результати перевірки закладу, пише "Крим.Реалії" з посиланням на «Кримську газету».

«Вже були проведені перевірки в цьому закладі. Звичайно, без моєї участі. В ході перевірок з'ясувалося, що дві дитини взагалі відірвані від навчального процесу і працюють на якомусь кар'єрі засновника установи», - розповів Миронов.

«Це факт. Є права дитини, і немає різниці, в якій установі він навчається: в приватному або державному. Якщо за нього заплатили, він повинен вчитися, а не працювати на кар'єрі», - підкреслив отаман.

Миронов також зізнався, що після арешту засновника закладу - "отамана" "Ялтинського козацького куреня" Анатолія Кусливого, його направили в заклад для вирішення конфлікту, що виник між трудовим колективом і новим керівництвом. Однак, за його словами, сини Кусливого звинуватили "отамана" у рейдерському захопленні», після чого він покинув корпус.

Підтвердження інформації про роботу вихованців закладу в кар'єрі з інших джерел немає.

"Кримський козачий кадетський корпус", який є єдиним і приватним подібним закладом на окупованому півострові, вже місяць перебуває в епіцентрі скандалів. У середині квітня 2016 року після арешту засновника закладу - "отамана" "Ялтинського козацького куреня" Анатолія Кусливого, який потрапив під слідство виник конфлікт через посаду директора.

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У травні поточного року голова регіональної громадської організації «Кримський республіканський антикорупційний комітет» Ілля Большедворов разом з соратниками провели пікет проти закриття приватного навчального закладу "Кримського козачого кадетського корпусу".

Окупаційна влада відмовилися погоджувати проведення пікету у зв'язку з ситуацією навколо приватного навчального закладу.Тим не менше, акція відбулася, її учасників розігнала поліція.

10 травня "суд" у Сімферополі задовольнив позов про адміністративне правопорушення за несанкціонований мітинг.