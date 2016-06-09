Православні християни сьогодні святкують Вознесіння Господнє

Вознесіння належить до свят, які не мають постійної дати, але завжди відзначаються в четвер шостого тижня після Воскресіння Христового, повідомляє сайт "Православна спадщина України на Святій Горі Афон".

Вознесіння Господнє - день, коли Христос вознісся на Небо і сів "праворуч Отця". В цей день завершується святкування Великодня, яке за традицією триває 40 днів.

Згідно з Євангелієм від Матвія, на 40-й день після Пасхи Іісус Христос сказав своїм учням: "Мир вам!" і дав останнє благословення: "Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку!" (Мт. 28. 16-20).

На Єлеонській горі Спаситель подав учням Своє благословення і видимим чином піднявся в небеса.

Коли Спасителя приховала хмара, апостоли побачили ангелів, які повідомили, що Іісус у такий же спосіб знову повернеться на землю. Так було проголошено пророцтво про друге пришестя Христа.

У церковних джерелах перших трьох століть не згадується про святкування Вознесіння Господнього.

У IV столітті Вознесіння Господнє, як називав його Сократ, стає "всенародним святом". Цариця Олена побудувала на Єлеонській горі храм на честь цього свята на місці, звідки Христос вознісся на небо.

Через 10 днів після Вознесіння Господнього (19 червня) православний світ відзначатиме ще одне двунадесяте свято - День Святої Трійці (П'ятидесятниці, Зішестя Святого Духа). Його святкують на п'ятдесятий день після Великодня, він знаменує зішестя Святого Духа на апостолів Христа.