В Україні 80% новонароджених потрапляють до групи ризику

Представники медичної галузі закликають населення України вживати йодовану сіль для подолання йодного дефіциту в організмі.

Як передає кореспондент УНІАН, про йшлося на прес-конференції на тему: «Проблема йододефіциту в світі, Україні та Вінницькій області», яка пройшла в приміщенні Вінницької облдержадміністрації 14 серпня.

Як зазначив, зокрема, представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, професор Ігнат МАТАСАР, який досліджував фактичний стан харчування населення і особливо вагітних жінок, які проживають на радіоактивно забруднених територіях, недостатнє, незбалансоване, дефіцитне харчування не лише знижує можливість організму протистояти дії негативних чинників, але й сприяє виникненню як гострих, так і хронічних хвороб.

За даними І.МАТАСАРА, 80% новонароджених мають ризик розвитку незворотного порушення мозку через низький рівень вживання йоду матерями під час вагітності. Нестача мікронутрієнтів у щоденному харчуванні протягом раннього розвитку спричиняє ризик відставання у психічному та фізичному розвитку дітей та інші захворювання, пов’язані із йодним дефіцитом, наприклад такі, як зоб.

І.МАТАСАР сказав, що стійке подолання йодного дефіциту шляхом вживання йодованої солі є одним із пріоритетних завдань, вирішення якого підтримується ЮНІСЕФ, "але, фактично все залежить від прийняття Верховною Радою закону «Про загальне йодування солі".

У свою чергу завідувач кафедри ендокринології Вінницького медичного університету Марина ВЛАСЕНКО підкреслила, що йодний дефіцит залишається важливою проблемою охорони здоров’я на всій території України.

"Нестача йоду у ґрунті, низький рівень обізнаності та бідність спричинили те, що дефіцит йоду є серйозною проблемою для здоров’я дітей та всього населення України", - зазначила вона.

М.ВЛАСЕНКО повідомила, що дослідження останніх років показують, що в багатьох регіонах України поширеність дифузного нетоксичного зобу в популяції перевищує 5% - це пов’язує більшість випадків із недостатністю вживання йоду.

Представники медичної галузі, санепідемстанції, управління торгівлі головного управління економіки Вінницької облдержадміністрації, а також підприємці, що брали участь у заході, вважають, що проведення масових медичних заходів з боротьби із зобною ендемією сприятиме не лише загальному оздоровленню дітей і підлітків, покращенню біологічної якості й тривалості їх життя, збереженню інтелектуального рівня населення, але й стане проявом турботи про репродуктивну функцію нинішнього покоління та охорони здоров’я нащадків.

Крім того, всі учасники прес-конференції зазначили, що сіль, йодована за сучасними технологіями, зберігає йод під час приготування їжі, а тому ідеально підходить для консервування, соління та маринування. Також йодована сіль попереджає швидку втомлюваність, збільшення щитовидної залози, що дасть можливість стати більш енергійними, активними та життєрадісними.