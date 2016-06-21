У Харкові через обвалення стіни на будівництві загинув підліток-різнороб

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Харківській області, інформація про подію надійшла до Червонозаводського відділення поліції вчора, 20 червня, о 12:00 від лікаря швидкої допомоги.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Встановлено, що на вулиці Зеленіна, 15 під час виконання будівельних робіт сталось обвалення цегляної стіни, внаслідок чого загинув 16-річний мешканець села Яковлівка Харківського району. Хлопець працював різноробом на будівництві.

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Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини події та проводиться перевірка.

Як зазначає Головне управління ДСНС у Харківській області, на момент прибуття рятувальників робітники дістали свого колегу з-під цегли, але він вже був мертвий. Смерть була миттєвою. Допомога рятувальників не знадобилась.