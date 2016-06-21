СБУ затримала в зоні АТО бойовика з угруповання "Кальміус" (відео)

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Активний терорист, що брав участь у збройному конфлікті у складі угруповання "Кальміус", проник на підконтрольну Україні територію для проведення підривної діяльності", - сказано у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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За словами затриманого уродженця Донецька, він працював автомеханіком та водієм техніки, переганяв техніку містом, супроводжував переміщення боєприпасів, патрулював місто, чергував в казармі з автоматом та мав виявляти в місті п'яних осіб, наркоманів та мародерів.

Також чоловік називає свій позивний - "Мічурін".

Він зазначив, що визнає себе винним, розкаюється у скоєному і готовий понести справедливе покарання.