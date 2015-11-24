На Донеччині СБУ затримала двох бойовиків "ДНР" (відео)

Як йдеться у повідомленні СБУ, зокрема, у селищі Цукурине (Селидівська міськрада Донецької області) був затриманий колишній бойовик "ДНР" з батальйону "Кальміус" на прізвисько "Льоха".

У травні минулого року він вступив до незаконного збройного формування "ДНР", чергував на блокпостах терористів та охороняв склади зі зброєю та боєприпасами.

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Матеріали щодо бойовика долучено до кримінального провадження, порушеного за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

У селі Солодке Мар'їнського району співробітники спецслужби затримали ще одного бойовика який брав активну участь у діяльності терористичної організації "ДНР".

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.