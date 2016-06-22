Горіння на сміттєзвалищі в Миколаєві наразі немає, на місці чергують рятувальники - ДСНС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що напередодні о 18:20 до Служби порятунку міста надійшло повідомлення про пожежу несанкціонованого сміттєзвалища на території закритого кар’єру між Інгульським та Вітовським районами, біля міського цвинтаря. По прибуттю на місце пожежі пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено біля 8 осередків загоряння на площі 2000 м.кв.

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«На даний час горіння відсутнє, на місці чергує відділення 4 Державної пожежно-рятувальної частини. На місці проводиться засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», - додали в ДСНС.

Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, через пожежу на звалищі один з районів Миколаєва повністю затягнуло димом.