Нафтогазові доходи Росії до 2023 року впадуть втричі

Доходи федерального бюджету РФ від нафтогазового сектора знизяться майже втричі до 2023 року в порівнянні з 2007 роком - в основному через масове виведення старих родовищ з експлуатації, заявив віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій Кудрін.

За оцінками Мінфіну, нафтогазові доходи бюджетної системи впадуть з 8,8%ВВП у 2007 році до 3,1%ВВП у 2023 році, пише Newsru.

"Ми вступаємо у великий період зниження доходів федерального бюджету", - сказав Кудрін. За його словами, на це зменшення доходів більше впливають не ціни на нафту, а падіння частки нафтогазового сектора у ВВП. "На 80% - частка сектора у ВВП. Навіть якщо у нас ціна на нафту буде 120-150 доларів за баррель, цей тренд практично не зміниться", - заявив віце-прем`єр.

Нафтогазовий сектор, раніше - головний постачальник доходів федерального бюджету, в подальшому буде рости темпами нижчими за зростання економіки, нагадав віце-прем`єр. Він пояснив, що ключовим чинником, який впливає на тренд зниження доходів у відсотках до ВВП, буде зміна запасів нафті і газу: "У нас буде масовий вихід старих родовищ по нафті з експлуатації, а введення всіх нових навіть за найжорсткішим графіком дозволить заміщати і трохи рости", - сказав Кудрін.