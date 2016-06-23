На Київщині перепоховали бійців Червоної армії, які загинули в 1941 році (фоторепортаж)

Як повідомляє прес-служба Служби безпеки України, останки воїнів були знайдені у Березані курсантами Національної Академії Служби безпеки України спільно із представниками Всеукраїнської громадської організації "Закінчимо війну" під час пошукових робіт у травні цього року.

Мітинг-реквієм відбувся у селі Борщів на Київщині, де знаходиться меморіал "Баришівський котел".

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«75 років пройшло з того часу як 22 червня 1941-го війна вдарила бомбами по нашій землі, забираючи життя співвітчизників, руйнуючи міста та ламаючи людські долі», – наголосив у своїй промові Василь Грицак. Він додав, що Україна заплатила за перемогу чи не найбільшу ціну та зробила вагомий внесок у подолання нацизму.

"Це історичний факт, який нахабно намагається заперечити російський агресор, тим самим оскверняючи пам'ять наших героїв. Агресор, який сьогодні намагається окупувати схід України, в результаті чого загинули тисячі людей", – підкреслив Голова СБУ. "Сьогодні, в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, важко втримати сльози, коли через неоголошену російську агресію на твоїх очах гинуть бойові побратими. Молоді хлопці, як і ті воїни, що загинули тут 75 років тому – обороняють рідну землю від підступного ворога ціною власного життя".

Звертаючись до присутніх, Василь Грицак також додав: "Війна не закінчується, поки не похований останній солдат. Завдяки хлопцям з Академії, ми наблизили її кінець".

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Після хвилини мовчання за загиблими траурна процесія вирушила до місця поховання воїнів. З воїнськими почестями у братській могилі вічний спокій знайшли останки двадцяти одного солдата та офіцера.

Представники ВГО "Закінчимо війну" нагородили пам’ятними знаками курсантів та співробітників Служби, які за покликом серця брали участь у пошуковій операції та її організації.

Курсанти запевнили учасників мітингу-реквієму, що продовжать роботу з пошуку останків воїнів часів Другої світової війни.