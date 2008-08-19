Тиждень єврейської історії та культури розпочався в Чернівцях

З 18 по 24 серпня у Чернівцях Асоціація єврейських організацій та громад України проводить Тиждень єврейської історії та культури, присвячений 600-річному ювілею міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в оргкомітеті заходу, в рамках тижня пройде міжнародна наукова конференція «Культура і мова ідиш», відкриття якої відбудеться в Чернівецькому національному університеті. У конференції візьмуть участь понад 40 учасників з 15 країн. Перша подібна конференція 100 років тому також проводилася у Чернівцях.

Також у Чернівцях відкриють музей єврейської культури та історії Буковини.

Крім того, під час Тижня єврейської історії та культури відбудеться виставка «Єврейська книга на Буковині» з фондів місцевих бібліотек і приватних колекцій відомих єврейських родин, виставка картин довоєнних єврейських художників, а також єврейських листівок, концерт клезмерської музики, сольні концерти та авторські вечори єврейських виконавців і поетів, які мають буковинське коріння.

Довідка УНІАН. До 1980-х років євреї становили майже третину населення Чернівців. Зараз єврейська громада Буковини нараховує лише 2,5 тисячі осіб. Проте у Чернівцях діє повноцінна, фінансово незалежна від Держави Ізраїль єврейська школа, де навчаються 305 учнів, а також працюють недільна єврейська школа, єврейський дитсадок, кілька благодійних та культурних єврейських організацій, єврейських національних дорослих і дитячих творчих колективів.