У міськраді Севастополя визнали, що не знають, скільки в місті росіян

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає недостовірними заяви, що у Севастополі багато людей мають як українські, так і російські паспорти.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи сьогодні на прес-конференції на запитання журналістів, він заявив: „Якщо ви не володієте інформацією, то не говоріть. На сьогодні точної інформації, звичайно, немає ні в кого, але я можу припустити, що декілька тисяч осіб мають російське громадянство”.

Як пояснив В.САРАТОВ, „це пов’язано з моментом становлення держав Україна і Росія, коли ще не почали до кінця працювати системи, і ті люди, які служили на російському флоті і звільнялися у запас на початку 90-х років, реально ще мали змогу отримати російський паспорт. І все”.

Водночас голова міськради запропонував звернути увагу на інше: „Більшість людей, які сьогодні служать на російському флоті (вочевидь, він має на увазі і громадян України – працівників підприємств та установ флоту - УНІАН), жінки і діти, це наші українці, які живуть в Україні. Жінки мають український паспорт... І ось ці сім’ї сьогодні складають населення Севастополя. Тут якихось засланих зі сторони козаків немає”.

Більше того, зауважив В.САРАТОВ, „ці люди після завершення служби переважно залишаються у Севастополі. І це дуже добре, тому що чисельність населення України, як ви знаєте, падає з року в рік, і чим більше людей працездатного віку залишаються на нашій території, тим краще Україні».