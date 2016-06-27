На Полтавщині 9 людей побили чоловіка за участь в АТО - волонтер

Про це повідомила мешканка міста, військовий волонтер Ксенія Бикова на своїй сторінці в Facebook.

"Цієї ночі в Горишніх Плавнях по-звірячому побили АТОшника. Били його руками і ногами дев'ять нелюдів: п'ять самок і чотири самця. Потім почали душити", - написала вона.

Читайте такожУ Перемишлі група молодиків перешкоджала заходам із вшанування пам’яті січових стрільців - ЗМІ

За словами Бикової, потерпілого звуть Дмитро, і він не курить, не вживає алкоголь, воював у районі донецького аеропорту в складі 93-ї бригади ЗСУ.

"Били його саме за те, що він АТОшник. Сміття, повторюю - сміття, не хотіли приймати заяву. Три чарівні літери привели їх у почуття - СБУ. Потім не хотіли робити експертизу, допомогло слово - преса, потім не хотіли класти в лікарню, допоміг дзвінок головлікаря. До назви Горишні Плавні нам ще треба дорости. Поки що ми мухосранськ", - заявила вона.

Волонтер підкреслила, що це вже другий подібний випадок в області.

"Повинна бути стаття з хорошим терміном за побутовий сепаратизм", - підсумувала вона.