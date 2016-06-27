Справа про вбивство в зоні АТО офіцера СБУ: у Маріуполі в суді сталися сутички (фото, відео)

Заворушення почалися після закінчення терміну затримання під вартою для підозрюваних, передає 112 Україна.

"О 17:20 закінчився час, коли підозрювані перебували під вартою. Після цього почалися сутички, хтось викликав поліцію, приїхали озброєні бійці спецпідрозділу, і в той момент вже підозрювані самовільно вийшли з-за обмеження, зустрілися зі своїми родичами. Після того, як прибули бійці спецпідрозділу, їх знову відсунули за загородження. Сюди приїхав особисто голова поліції В'ячеслав Аброськін (голова ГУ Нацполіції в Донецькій обл. – Ред.)", - сказано у повідомленні.

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Пізніше В'ячеслав Аброськін у коментарі прокоментував інциденти, що сталися в суді.

"Деякі особи з числа родичів і близьких (заарештованих - Ред.) вирішили зірвати або затягнути судове засідання, своїми діями спровокувати співробітників поліції, дестабілізувати ситуацію і не дати суду прийняти рішення. Наразі ситуація повністю стабільна, всі люди перебувають у залі, була спроба заарештованих зробити втечу з-під варти. Поліція Донецької області забезпечує конвоювання заарештованих осіб і публічний порядок у районі і в Приморському суді", - зазначив голова обласної поліції.

Як повідомляв УНІАН, офіцер СБУ Мандзик був убитий 21 березня 2015 року у Волновасі. За підозрою у вбивстві було затримано 11 осіб. Внаслідок обшуків у зловмисників вилучено великий арсенал зброї і вибухівки.