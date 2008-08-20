Ахметов запевняє, що грошей вистачить і на боротьбу з раком і на футбол

Доброчинний фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» виділяє 165 млн. грн. на реконструкцію Донецького обласного протипухлинного центру (ДОПЦ), який відповідатиме кращим європейським стандартам.

Як передає кореспондент УНІАН, учора про це заявив сам президент фонду Р.АХМЕТОВ на зустрічі з колективом Донецького онкоцентру.

Він нагадав, що раніше його фонд вже оголошував про виділення 200 млн. грн. на боротьбу з онкологічними захворюваннями в Україні. З них 50 млн. грн. - до Національного інституту раку, 50 млн. грн. – до медустанов Західної України, 100 млн. - до Донбасу.

Р.АХМЕТОВ уточнив, що в Донецьку гроші розподіляться так: 50 млн. грн. направлять в Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об`єднання, на створення там ПЕТ-центру (ПЕТ - позитронно-емісійна томографія) і 50 млн. грн. - в Донецький обласний протипухлинний центр.

Президент фонду зазначив, що коли він звернувся до лікарів ДОПЦ з питанням, що потрібно зробити, щоб Центр відповідав кращим європейським стандартам, то йому надали список з більш як 40 проблем, які потрібно терміново вирішити, «і за кожною проблемою стоїть життя людини».

«І, звичайно, 50 млн. грн. - недостатньо для того, щоб протипухлинний центр відповідав кращим європейським стандартам, необхідно ще додатково 115 млн. грн., - пояснив Р.АХМЕТОВ. - І я прийняв рішення виділити ще додатково 115 млн. грн.».

Гроші підуть на реконструкцію, капітальний ремонт центру, який не проводився жодного разу за більш як 20-річну історію клініки, на поліпшення умов перебування хворих у центрі (побутові умови, умови харчування і умови переміщення по центру тощо), на поліпшення умов роботи лікарів і всього персоналу (інвентар, їдальня для персоналу). Значна сума коштів піде на закупівлю високотехнологічного устаткування для діагностики і для лікування раку, таких як кібер-ніж, гамма-камера, лабораторія з виробництва радіофармпрепаратів тощо.

Крім того, Р.АХМЕТОВ пообіцяв, що буде посилена діагностика і лікування раку в 5 міських онкодиспансерах Донецької області і 4 онкологічних відділеннях на базі міських і районних лікарень регіону, розташованих у Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Горлівці та Єнакієвому.

«Я обіцяю вам, що дійду до кожного відділення і створю всі умови», - наголосив він.

Відповідаючи на питання журналістів. Р.АХМЕТОВ запевнив, що від виділення фондом "Розвиток України" додаткових коштів на боротьбу з раком, футбол не постраждає.

«Все, що я пообіцяв, буде виконано: і на туберкульоз, і на дітей-сиріт, і на багатодітні сім`ї. Це у жодному випадку не за рахунок того, що там ми припинимо фінансування, - пояснив Р.АХМЕТОВ. - Футбол теж не постраждає».

«Не постраждає футбол, нічого не постраждає. Я хочу сказати, дорогі друзі, в Донецьку я народився, в Донецьку живу і зроблю все, що від мене залежить, щоб допомогти людям», - підсумував Р.АХМЕТОВ.

Також Рінат АХМЕТОВ розкритикував державу за недостатнє фінансування діагностики і лікування раку.

Президент Добродійного фонду «Розвиток України» підкреслив, що за ті гроші, які держава виділяє сьогодні на діагностику і лікування онкологічних захворювань, «неможливо вилікувати і нежить».

Як передає кореспондент УНІАН, Р.АХМЕТОВ сказав: «Онкологія – це величезна проблема для нашої країни. В Україні сьогодні офіційно зареєстровано 910 тисяч 267 чоловік, хворих на рак, щороку до них додається ще 160 тис. чоловік і щорічно від раку помирає 90 тис. людей».

Р.АХМЕТОВ відзначив, що «в Донецькій області картина жахлива - офіційно зареєстровано 98 тисяч 116 хворих на рак, і щороку до них додається ще 15 тис. чоловік». «У кожного хворого є сім`я, є рідні і близькі люди, всі переживають, страждають, а, головне, сподіваються на науку, на медицину, сподіваються на диво. Адже кожна людина, яка хвора, сподівається видужати і сподівається вижити», - акцентував президент фонду. Він розповів, що на свої питання «сотню разів одержував від онкологів переконливу відповідь, що рак – це не вирок, а хвороба, з якою можна і потрібно боротися». За словами Р.АХМЕТОВА, «в Європі і США хворіють більше, ніж в Україні, а вмирають від раку менше, тому що там інвестують величезні кошти в ранню діагностику і ефективне лікування, і у результаті - 70% хворих виліковуються».

«А що у нас? У нас 280 млн. грн. - бюджет на всю онкологію України, - сказав Р.АХМЕТОВ. - З цих коштів 30 млн. грн. - на купівлю нового устаткування, це на всю країну! Ви мене, звичайно, пробачте за таке порівняння, але за такі гроші і нежить неможливо вилікувати, а ми говоримо про онкологію».

На підтвердження його слів, присутній на зустрічі генеральний директор ДОПЦ Григорій БОНДАР повідомив, скільки коштує лікування одного онкохворого без хірургічного втручання. Так, за його словами, на один курс лікування вартість ліків коливається від 11 тис. грн. до 50 тис. грн., а таких курсів одному хворому потрібно пройти 4–5. «Є препарати, що один укол 1200 доларів коштує. Звичайно, таких грошей не має онкологія. І країна, мабуть, не може виділити таких грошей. Але, разом з тим, питання ці треба вирішувати», - акцентував Г.БОНДАР.